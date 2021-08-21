Президент Marvel Studios ответил на вопрос о сроках выхода новых «Мстителей»

Лос-Анджелес, 21 августа. Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, когда поклонники супергероической киновселенной смогут увидеть новых «Мстителей» на экранах.

Лента «Мстители: Финал» вышла в 2019 году и стала завершением экранного пути многих героев, например, Железного человека и Черной Вдовы. Персонажи вряд ли снова соберутся вместе на экране, однако зрителей ждет выход новых «Мстителей».

«Мы хотим, чтобы от «Финала» прошло достаточно времени, чтобы начать новую сагу, которая на стадии реализации и уже началась», — ответил на вопрос о сроках выпуска фильма Файги.

Президент Marvel Studios отметил в беседе с Collider, что новая сага от студии уже приобретает форму, а также сюжеты и персонажей. В ближайшие сроки поклонников познакомят с новыми героями, например, с Мисс-Марвел, Кейт Бишоп, Женщиной-Халком и Лунным рыцарем.

Кроме того, вскоре зрители увидят персонажа по имени Шан-Чи в ленте «Шан-Чи и легенда десяти колец», премьера которой намечена на 2 сентября. Ранее в Сети появился отрывок из этого фильма.