Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 12:34
12:34
Происшествия
К жестокой расправе над петербурженкой причастен ее муж
12:33
Политика
Советник главы Крыма назвал нулевой эффективность санкций Украины против СМИ
12:32
Общество
Профессор Еникеев назвал факторы, влияющие на мужскую фертильность
12:32
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес забрал у нее подаренную машину за 140 тыс. долларов
12:32
Шоу-бизнес
«Как же я его обожаю»: Темникова рассказала о пагубном пристрастии
12:31
Экономика
Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
12:31
Общество
Военно-медицинскую академию Петербурга обеспечат горячей водой в ближайшее время
12:26
Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
12:25
Экономика
Беспокойство инвесторов не дает фондовым рынкам США расти
12:21
Весь мир
Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
Все новости

Президент Marvel Studios ответил на вопрос о сроках выхода новых «Мстителей»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:36
Общество
Президент Marvel Studios ответил на вопрос о сроках выхода новых «Мстителей»
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Лос-Анджелес, 21 августа. Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, когда поклонники супергероической киновселенной смогут увидеть новых «Мстителей» на экранах.

Лента «Мстители: Финал» вышла в 2019 году и стала завершением экранного пути многих героев, например, Железного человека и Черной Вдовы. Персонажи вряд ли снова соберутся вместе на экране, однако зрителей ждет выход новых «Мстителей».

«Мы хотим, чтобы от «Финала» прошло достаточно времени, чтобы начать новую сагу, которая на стадии реализации и уже началась», — ответил на вопрос о сроках выпуска фильма Файги.

Президент Marvel Studios отметил в беседе с Collider, что новая сага от студии уже приобретает форму, а также сюжеты и персонажей. В ближайшие сроки поклонников познакомят с новыми героями, например, с Мисс-Марвел, Кейт Бишоп, Женщиной-Халком и Лунным рыцарем.

Кроме того, вскоре зрители увидят персонажа по имени Шан-Чи в ленте «Шан-Чи и легенда десяти колец», премьера которой намечена на 2 сентября. Ранее в Сети появился отрывок из этого фильма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Президент Marvel Studios ответил на вопрос о сроках выхода новых «Мстителей»
мстители marvel файги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru