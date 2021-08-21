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Премьер-министр Ливии подтвердил намерение провести выборы в срок
Весь мир
Премьер-министр Ливии подтвердил намерение провести выборы в срок
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 21 августа. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что всеобщие выборы состоятся 24 декабря, несмотря на внешнее вмешательство. Об этом политик рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По словам Дабибы, иностранные стороны, которых он не назвал, и военные режимы создают препятствия проведению голосования в согласованную дату. При этом официально все государства поддерживают избирательный процесс. Тем не менее Ливия не вернется к состоянию войны.

«Мы обязуемся провести выборы вовремя. Это самая важная задача, возложенная на наше правительство», — заявил глава ПНЕ.

Премьер высказался относительно кандидатуры Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера государства, на предстоящих выборах. Он считает, что тот, как обладатель ливийского паспорта и представитель важного племени, вполне может баллотироваться.

«Я не возражаю против выдвижения любого гражданина, не имеющего проблем с законом», – добавил Дабиба.

Премьер-министр Ливии подтвердил намерение провести выборы в срок
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Политик заявил, что общался с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром лишь косвенно. Их контакты касались решения ряда вопросов, включая обмен военнопленными. Однако премьер не возражает против очной встречи в будущем.

Глава ПНЕ заявил о продвижении в направлении достижения согласия на эвакуацию иностранного контингента и наемников из Ливии.

«Нельзя с уверенностью сказать, что силы уйдут в течение месяца или двух. Но в конце концов они покинут страну», — сообщил он.

Дабиба отметил, что количество оружия, ввозимого в Ливию, значительно сократилось за последнее время.

На этой неделе Палата представителей одобрила законопроект о прямых президентских выборах. Документ передан в Законодательный комитет для окончательной доработки.

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