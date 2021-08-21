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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» обвиняется в хищении и отмывании денег
Происшествия
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» обвиняется в хищении и отмывании денег
flickr.com  /  @Matthew Bloomfield

Бразилиа, 21 августа. Государственное министерство Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) обвинило экс- игрока «Манчестер Юнайтед» Луиса Андерсона в мошенничестве.

Бывший футболист подозревается в причастности к схеме приобретения криптовалюты, в результате чего фондовая биржа понесла ущерб в размере 5,5 млн евро.

Сообщается, что средства были выведены со счета металлургической компании и прошли через фондовую биржу Сан-Паулу. Было совершено 11 переводов в четырех городах Бразилии, после чего их отмыли в форме биткоинов.

Защита спортсмена утверждает, что Андерсон стал жертвой мошенников. Он отметил, что его еще не вызывали в суд. Расследование продолжается. Футболист знает о случившемся и намерен доказать свою непричастность к случившемуся.

ФАН сообщал, что суд в Новосибирске арестовал журналиста, обвиняемого в мошенничестве.

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футбол суд криптовалюты
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