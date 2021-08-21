Установлены личности сбежавших из психбольницы семерых осужденных в Бурятии

Улан-Удэ, 21 августа. Количество преступников, сбежавших их бурятского психдиспансера, составило семь человек. Список пациентов подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным источника, побег совершили: Василий П., Александр А., Жаргал М., Аланзы А., Валерий Н., Александр Р., Булат Л. Пациентам ранее были диагностированы шизофрения, умственная отсталость и расстройство личности.

Побегу предшествовали беспорядки. Злоумышленники напали на санитара и порезали ему лицо. К селу Новая Брянь уже направлены сотрудники силовых структур.