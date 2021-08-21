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Установлены личности сбежавших из психбольницы семерых осужденных в Бурятии

  /   Обновлено: 21 августа 2021 12:10
Происшествия
Установлены личности сбежавших из психбольницы семерых осужденных в Бурятии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Улан-Удэ, 21 августа. Количество преступников, сбежавших их бурятского психдиспансера, составило семь человек. Список пациентов подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным источника, побег совершили: Василий П., Александр А., Жаргал М., Аланзы А., Валерий Н., Александр Р., Булат Л. Пациентам ранее были диагностированы шизофрения, умственная отсталость и расстройство личности.

Побегу предшествовали беспорядки. Злоумышленники напали на санитара и порезали ему лицо. К селу Новая Брянь уже направлены сотрудники силовых структур.

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