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Талибы захватили около 150 индийцев в районе аэропорта столицы Афганистана

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:40
Происшествия
Талибы захватили около 150 индийцев в районе аэропорта столицы Афганистана
wikipedia.org  /  Carl Montgomery / CC BY 2.0

Кабул, 21 августа. Члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили около 150 индийцев в Кабуле. Власти Индии пока не подтвердили эту информацию.

Сообщение о захвате граждан опубликовал телеканал NDTV на своей странице в Twitter со ссылкой на местные СМИ. Посольство Индии пока не прокомментировало эту информацию. Другие подробности уточняются.

Глава политического офиса «Талибан» Абдул Гани Барадар ранее прибыл в Кабул. Он намерен принять участие в переговорах по формированию нового правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан захват талибы
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