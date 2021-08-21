Талибы захватили около 150 индийцев в районе аэропорта столицы Афганистана

Кабул, 21 августа. Члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватили около 150 индийцев в Кабуле. Власти Индии пока не подтвердили эту информацию.

Сообщение о захвате граждан опубликовал телеканал NDTV на своей странице в Twitter со ссылкой на местные СМИ. Посольство Индии пока не прокомментировало эту информацию. Другие подробности уточняются.

Глава политического офиса «Талибан» Абдул Гани Барадар ранее прибыл в Кабул. Он намерен принять участие в переговорах по формированию нового правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.