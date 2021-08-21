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Сошедшую с рельсов цистерну с нефтепродуктами потушили под Норильском
Происшествия
Сошедшую с рельсов цистерну с нефтепродуктами потушили под Норильском
wikipedia.org  /  В.С.Білецький

Норильск, 21 августа. Спасателям удалось потушить цистерну с нефтепродуктами на железнодорожном перегоне Вологочан — Алыкель. ЧП произошло в результате схода с рельсов вагона грузового поезда.

Цистерна с дизельным топливом перевернулась и загорелась на Норильской железной дороге. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно расцепили состав, избежав перехода огня на остальные вагоны.

Возгорание удалось ликвидировать силами семи пожарных расчетов и оперативных служб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент последствия аварии устранены, дорога полностью безопасна.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. На место также прибыл Норильский транспортный прокурор. Организована проверка.

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