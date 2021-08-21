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Кафельникова пожаловалась на растяжки после родов
Шоу-бизнес
Кафельникова пожаловалась на растяжки после родов
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 21 августа. Модель Алеся Кафельникова откровенно рассказала о переживаниях после рождения ребенка. Она призналась, что беспокоится из-за своего тела.

Знаменитость, долго хранившая молчание о жизни с малышом, ответила на многочисленные вопросы подписчиков. Она указала, что с послеродовой депрессией не столкнулась. Но у нее были другие страхи и переживания.

«Ляля маленькая такая, беззащитная… Родная. Хочется быть с ней постоянно, не забывать о себе и проводить время с мужем… Было много переживаний, как же это все совмещать и не превращаться в «яжмать», — написала 22-летняя Кафельникова в Stories в Instagram.

Знаменитость во время беременности тщательно следила за своей фигурой. Если на животе кожа осталась в прежнем состоянии, то грудь изменилась: появились растяжки. На это модель пожаловалась поклонникам. Кафельникова с самого рождения ребенка приступила к тренировкам, чтобы вернуть прежнюю фигуру. Модель практически избавилась от лишнего веса. Прийти в форму ей помогли пилатес и процедуры ЕМС.

Алеся Кафельникова впервые стала мамой в начале июля этого года. Девушка долгое время скрывала свое интересное положение. Но когда было невозможно прятать большой живот, появилось подтверждение радостного события. Отцом малыша стал бизнесмен Георгий Петришин.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кафельникова пожаловалась на растяжки после родов
дети кафельникова фигура
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