Кафельникова пожаловалась на растяжки после родов

Москва, 21 августа. Модель Алеся Кафельникова откровенно рассказала о переживаниях после рождения ребенка. Она призналась, что беспокоится из-за своего тела.

Знаменитость, долго хранившая молчание о жизни с малышом, ответила на многочисленные вопросы подписчиков. Она указала, что с послеродовой депрессией не столкнулась. Но у нее были другие страхи и переживания.

«Ляля маленькая такая, беззащитная… Родная. Хочется быть с ней постоянно, не забывать о себе и проводить время с мужем… Было много переживаний, как же это все совмещать и не превращаться в «яжмать», — написала 22-летняя Кафельникова в Stories в Instagram.

Знаменитость во время беременности тщательно следила за своей фигурой. Если на животе кожа осталась в прежнем состоянии, то грудь изменилась: появились растяжки. На это модель пожаловалась поклонникам. Кафельникова с самого рождения ребенка приступила к тренировкам, чтобы вернуть прежнюю фигуру. Модель практически избавилась от лишнего веса. Прийти в форму ей помогли пилатес и процедуры ЕМС.

Алеся Кафельникова впервые стала мамой в начале июля этого года. Девушка долгое время скрывала свое интересное положение. Но когда было невозможно прятать большой живот, появилось подтверждение радостного события. Отцом малыша стал бизнесмен Георгий Петришин.