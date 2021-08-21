Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 12:33
12:33
Политика
Советник главы Крыма назвал нулевой эффективность санкций Украины против СМИ
12:32
Общество
Профессор Еникеев назвал факторы, влияющие на мужскую фертильность
12:32
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес забрал у нее подаренную машину за 140 тыс. долларов
12:32
Шоу-бизнес
«Как же я его обожаю»: Темникова рассказала о пагубном пристрастии
12:31
Экономика
Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
12:31
Общество
Военно-медицинскую академию Петербурга обеспечат горячей водой в ближайшее время
12:26
Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
12:25
Экономика
Беспокойство инвесторов не дает фондовым рынкам США расти
12:21
Весь мир
Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
12:20
Политика
Политконсультант Слободчук объяснил слепую веру украинцев в Зеленского
Все новости

Посол России в США упрекнул Вашингтон в нарушении международного права из-за «СП-2»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:25
Политика
Посол России в США упрекнул Вашингтон в нарушении международного права из-за «СП-2»
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 21 августа. США нарушают международное право, вводя санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, американские санкции против «Северного потока — 2» также противоречат принципу свободных рыночных отношений.

«Формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Ранее Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с Россией. При этом Вашингтон занимается нравоучениями и стремится «уцепиться за псевдолидирующую роль» в мире.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол России в США упрекнул Вашингтон в нарушении международного права из-за «СП-2»
россия сша северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru