Посол России в США упрекнул Вашингтон в нарушении международного права из-за «СП-2»

Вашингтон, 21 августа. США нарушают международное право, вводя санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, американские санкции против «Северного потока — 2» также противоречат принципу свободных рыночных отношений.

«Формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Ранее Антонов заявил о намерении США подорвать отношения с Россией. При этом Вашингтон занимается нравоучениями и стремится «уцепиться за псевдолидирующую роль» в мире.