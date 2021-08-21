Обозреватели Politico напуганы возможным превращением Афганистана в ярмарку оружия

Вашингтон, 21 августа. Афганистан рискует стать международной ярмаркой американского оружия, которое досталось талибам от Пентагона после вывода армии США из республики.

По данным открытых источников, с 2003 по 2017 годы в Афганистан с подачи США ввезли вооружений на миллиарды долларов. Это как стрелковое оружие, так и вертолеты, беспилотники и пикапы. После вывода американских войск в Афганистане осталось не меньше 600 тысяч винтовок M-16 и M-4. Все это вооружение уже скоро перешло в руки талибов, поскольку афганская армия сдавала им базы почти без боя. Исходя из этих данных, обозреватели издания Politico всерьез заговорили о том, что уже скоро «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) может превратить страну в международный оружейный рынок.

«Оружие, которое оказалось в руках талибов, вероятно, будет циркулировать в регионе еще много десятилетий», — констатировали в Politico.

Главным опасением обозревателей стало не столько появление американского оружия на ближневосточных рынках оружия, сколько боевые возможности «Талибана», которые возросли вместе с «наследством» от щедрого Пентагона. С подобным арсеналом боевики могут представить угрозу и для соседних стран.

Талибы тем временем напомнили американским властям о ранее заключенном соглашении о выводе иностранных войск их Афганистана до 11 сентября. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что талибы позволяют посольствам и американцам покинуть страну.

Ранее издание «Царьград» передало, что НАТО не дает покоя переворот в Афганистане. Генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что причины быстрой сдачи Кабула боевикам и ошибки, допущенные НАТО в республике, будут расследованы спецкомиссией.

1 Организация запрещена на территории РФ.