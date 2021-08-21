Тульские силовики передали в дар храму образ Георгия Победоносца

Тула, 21 августа. Силовые органы Тульской области теперь имеют свою икону. Полицейские, сотрудники Росгвардии, службы исполнения наказаний и другие силовики реализовали совместную идею изготовления образа Георгия Победоносца.

Икона покровителя всех защитников Отечества будет находиться в возрождающемся храме Спасо-Преображенского мужского монастыря в Белеве. Так авторы идеи ее создания подчеркнули значимость старинного города.

«Икона Великомученика Георгия Победоносца выполнена из дерева по всем православным канонам в мастерской одной из исправительных колоний Тульской области. Епископ Белевский и Алексинский Серафим освятил икону и вместе со всеми молящимися совершил с ней крестный ход вокруг храма», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

Идею создания иконы поддержали все правоохранители региона. При этом образ Георгия Победоносца доступен не только представителям силовых структур Тульской области, но и любому прихожанину.

Ранее ФАН сообщал о появлении памятника искусства в храме на Куликовом Поле. Мастера восстановили находившийся там уникальный иконостас.