В Дамаске открылся Технический институт туризма и гостиничного дела

В пригороде Дамаска состоялось прошла церемония открытия здания Технического института туризма и гостиничного дела.

Корреспондент международной редакции ФАН посетил новое образовательное учреждение и пообщался с министром туризма Сирии Мухаммадом Рами Мартини.

По словам чиновника, важность этого института заключается в том, что он был построен в непростое для Сирии время, когда страна сталкивается с западными санкциями и сохраняющейся в некоторых регионах деятельностью боевиков. Учебное заведение имеет интегрированную программу образования: 50% теории и 50% практики. Кроме того, это первый в своем роде опыт сотрудничества между двумя министерствами — туризма и высшего образования.

«Институт туризма был построен сирийским государством в период войны, несправедливых экономических санкций и технологического эмбарго. Он был создан при поддержке частных компаний и под руководством опытных специалистов и инженеров», — отметил Мартини.

Федеральное агентство новостей /

Глава сирийского министерства туризма указал на возможность обучения в институте до 600 студентов, пояснив, что они будут проходить подготовку по современным стандартам обучения. Таким образом, образовательное учреждение будет готовить квалифицированных специалистов.

По словам Мартини, на строительство здания было потрачено два миллиарда сирийских фунтов.

«У нас появится самая большая школа гостиничного туризма в Сирии, которая откроется в следующем месяце в Хомсе. Вскоре будет создан и построен технический институт в Эс-Сувейде, а также завершится строительство еще одной гостиничной школы. Гостиничный институт в Алеппо будет сдан в эксплуатацию в ближайшие годы. Институт в Деръа, согласно планам, откроется в недалеком будущем, его строительство завершено на 60%», — рассказал о планах министр.

Федеральное агентство новостей /

Он также отметил, что в ряде провинций разрабатываются несколько проектов и мероприятий в рамках планирования туристического сектора на 2030 год и правительственной программы, утвержденной советом министров.

Власти Сирии действительно уделяют большое внимание сектору образования. В начале года стало известно, что практически все школы в провинции Ракка были восстановлены и приспособлены для проведения учебных занятий.