Египет и Ливия заморозили переговоры о возвращении строительных компаний в Триполи

Каир, 21 августа. Глава египетско-ливийской палаты Насер Баян заявил о временном переносе переговоров с официальными лицами переходного Правительства национального единства о возвращении строительных компаний в Триполи. Об этом сообщает издание Al Jamahiria.

Группа специалистов изучила политическую обстановку в североафриканском государстве и рекомендовала Каиру отложить диалог до окончания президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

«Участие египетских компаний в процессах восстановления Ливии зависит от стабильности и безопасности в стране после проведения плебисцита и формирования нового правительства», — заявил глава палаты.

Насер Баян добавил, что строительные фирмы сталкиваются с сильной конкуренцией в североафриканском государстве, в первую очередь с коллегами из Турции, Туниса, Франции, Италии и Германии.

Президент палаты отметил, что ливийский рынок остается одним из важнейших для экспорта египетских компаний. Ожидается, что инвестиционные затраты на реконструкцию превысят 200 миллиардов долларов.

Каир планирует заполучить 25% проектов по восстановлению населенных пунктов и инфраструктуры североафриканского государства. Однако все зависит от переговоров, которые временно перенесены.

Официальные лица Египта и Ливии приступили к обсуждению возможности возвращения трудовых мигрантов в Триполи еще в мае. Стороны подтвердили готовность открыть границы и обеспечить граждан жильем и работой.