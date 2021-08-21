В Германии более десяти чешских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Берлин, 21 августа. Автобус с туристами из Чехии попал в аварию на трассе в Германии. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек, сообщило чешское издание CTK.

Как стало известно, туристы возвращались домой из Италии. Всего в салоне автобуса находились 39 человек.

Все пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Среди них также есть тяжелораненые.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее свыше 50 человек пострадали в аварии с автобусом в американском штате Нью-Йорк.