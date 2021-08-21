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Аналитики 19FortyFive сравнили устойчивость военных баз США с двуногим стулом
Армия
Аналитики 19FortyFive сравнили устойчивость военных баз США с двуногим стулом
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Вашингтон, 21 августа. Американские военные базы постепенно деградируют ввиду недостаточного финансирования и накапливающихся технических проблем, предупреждает военный аналитик Маккензи Иглен.

Вместо генерации боевой мощи опорные пункты ВС США находятся в стадии развала, пишет Иглен в статье для портала 19FortyFive, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Эксперт по оборонной стратегии указывает, что Конгресс США отказался направлять дополнительные ресурсы на обновление оборудования и инфраструктуры военных баз США, что в обозримом будущем усугубит имеющиеся проблемы.

«Ухудшение состояния военных объектов приводит к задержкам технического обслуживания и снижению оперативной готовности кораблей, самолетов и вспомогательных транспортных средств в вооруженных силах», — предупреждает Иглен.

Автор 19FortyFive сравнила устойчивость военных баз США с двуногим стулом, напомнив знаменитую цитату одного из генералов ВВС США во время Второй мировой войны. Он назвал авиабазу «третьей ножкой» ВВС и подчеркнул, что люди и самолеты без этой опоры опрокинутся и не смогут выполнять боевые задачи.

Ранее сообщалось, что на вооружение армии США поступили устаревшие модели электрошокеров с ненадежными батареями. О противоречивости официальных заявлений Белого дома и Пентагона относительно вывода американских войск из Афганистана информировал «Царьград».

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сша ввс базы
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