Оперштаб сообщил о 21 тысяче новых случаев коронавируса в России

Москва, 21 августа. Российские медики выявили 21 тысячу новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. У 8,7% пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции.

В Москве коронавирус выявили еще у 1852 человек. В Петербурге заразились 1665 человек. В Московской области медики диагностировали коронавирус у 1119 местных жителей, отметили в оперативном штабе. За сутки подтверждено 797 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Болеющие гриппом люди могут заразиться коронавирусом, заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, вирусолог Петр Чумаков. Сначала человек заболевает чем-то одним. Вторая инфекция к нему «прилипает» позже.