Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре

Ханты-Мансийск, 21 августа. ЧП произошло на 482-м километре участка Салым — Демьянка Свердловской железной дороги ночью. Там загорелся локомотив грузового поезда №2941.

По предварительной версии, задымление могло произойти из-за короткого замыкания. Во время ЧП никто не пострадал. Локомотив отправили на станцию Кинтус. Сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Тем временем в РЖД дали указание приостановить железнодорожное сообщение на участке Саров — Арзамас в Нижегородской области, сообщал сайт 360tv.ru. Причиной решения стал лесной пожар.