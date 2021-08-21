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Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре
wikipedia.org  /  Neu-Zwei / CC BY-SA 4.0

Ханты-Мансийск, 21 августа. ЧП произошло на 482-м километре участка Салым — Демьянка Свердловской железной дороги ночью. Там загорелся локомотив грузового поезда №2941.

По предварительной версии, задымление могло произойти из-за короткого замыкания. Во время ЧП никто не пострадал. Локомотив отправили на станцию Кинтус. Сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Тем временем в РЖД дали указание приостановить железнодорожное сообщение на участке Саров — Арзамас в Нижегородской области, сообщал сайт 360tv.ru. Причиной решения стал лесной пожар.

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