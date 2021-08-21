Кайли Дженнер станет матерью во второй раз

Вашингтон, 21 августа. Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер беременна от рэпера Трэвиса Скотта. Пара ждет рождения второго ребенка.

Источники издания Page Six сообщили о радостном событии в семье Дженнер и Скотта. По их словам, родные пары уже знают о беременности 24-летней знаменитости.

Интересно, что еще недавно отец звезды, который перенес операцию по смене пола и стал Кейтлин Дженнер, был пойман папарацци у магазина. Дженнер призналась, что хочет 30 внуков и их число увеличивается. Фанаты стали рассуждать, кто из большого семейства мог обрадовать родственников. Они сделали вывод, что речь идет о Кайли.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают дочь Сторми. Модель впервые стала матерью в феврале 2018 года. Некоторое время звезда и рэпер были в ссоре, но после сообщений об их примирении появились слухи о пополнении в семействе.