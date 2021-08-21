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ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:02
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
Федеральное агентство новостей

Псков, 21 августа. Страшный пожар произошел в деревне Подборовье-1. Редакция ФАН получила кадры с места происшествия, где погибли люди.

Спасателям ночью поступил сигнал о возгорании в гостевом доме. В огне погибли три человека — их тела нашли при разборе завалов, одному удалось выжить.

ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
Федеральное агентство новостей  / 

На место выехали также сотрудники полиции и следователи СК. Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара и смерти людей, начата доследственная проверка.

ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
Федеральное агентство новостей  / 

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