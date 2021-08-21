В горах Карабаха продолжаются перестрелки, у ВС Армении снова потери

Взаимные обстрелы между ВС Армении и Азербайджана происходят ежедневно и практически на всех участках границы между странами. Неспокойно и в самом Карабахе, где длительных перестрелок удается избегать только благодаря российским миротворцам. Благоприятное влияние на развитие обстановки может оказать возобновление работы трехсторонней комиссии между Россией, Азербайджаном и Арменией, в связи с чем к осени есть шансы снизить градус напряженности.

Оперативная обстановка

Между ВС Армении и Азербайджана становятся нормой затяжные перестрелки, которые длятся по несколько часов.

Снова напряженность в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Под Шушей дважды, 14 и 15 августа азербайджанская сторона обвиняла вооруженные формирования Карабаха. В первом случае утверждается, что велся прицельный огонь из автоматов и пулеметов. Во втором — к населенному пункту Халфали Лачинского района подъехали два гражданских автомобиля, из которых выскочили вооруженные лица, открыли огонь в воздух в направлении позиций ВС Азербайджана, а затем немедленно покинули территорию.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, 18 августа пресс-служба армии обороны Нагорного Карабаха сообщила, что в результате обстрела со стороны Азербайджана загорелся покрытый травой участок площадью около трех гектаров, прилегающий к юго-западной границе республики. На место происшествия выехала пожарная машина, однако ВС Азербайджана открыли огонь в ее направлении, препятствуя тушению пожара.

На следующий день контроль за сторонами в этом районе усилили военнослужащие Российского миротворческого контингента. Глава села Егцаох, армянские позиции возле которого были атакованы дронами неделей ранее, сообщил, что азербайджанские военнослужащие покинули расположение на близлежащем холме «Сарыбаб», где в дальнейшем будут находиться российские миротворцы.

Федеральное агентство новостей /

Наиболее напряженная обстановка сложилась 16 августа, когда в результате перестрелок возле населенных пунктов Кут и Ерасх Министерство обороны Армении признало гибель двоих военнослужащих. Азербайджан потери отверг, однако армяне говорят, как минимум, об одном убитом с азербайджанской стороны.

По сообщению армянских СМИ, более трех часов велся интенсивный огонь в направлении Сотского рудника. Глава общины Гегамасар Акоп Аветян добавил, что в небе также были азербайджанские беспилотники.

В тот же день армянская сторона обвинила Азербайджан в попытке улучшить свои позиции в районе озера Севлич, но в Баку это поспешили опровергнуть.

The #Azerbaijan'i troops attempted to advance their positions near Lake Sev in the #Syunik Province but were repelled by countermeasures of the #Armenia'n military. At least one Azerbaijan'i serviceman was killed in the firefight.

There are no casualties on the Armenian side,” — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) August 16, 2021

Произошли у Армении и небоевые потери. Вблизи армяно-азербайджанской границы в Сюникской области на одном из опорных пунктов были обнаружены тела трех армянских военнослужащих, застреленных своим сослуживцем. Стоит отметить, что в Ереване сразу подчеркнули непричастность Азербайджана.

Алиев снова посетил Карабах

Президент Азербайджана продолжает регулярно инспектировать строительство важных объектов инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха.

16 августа Ильхам Алиев с супругой посетили Кельбаджарский и Лачинский районы, где заложили фундамент тоннеля через горный хребет Муровдаг на автомобильной дороге Тоганалы — Кельбаджар. Это позволит в будущем существенно облегчить вопрос обеспечения близлежащих воинских частей, которым не придется пересекать Омарский перевал или подконтрольную армянской стороне территорию Карабаха. Также заложены фундаменты тоннеля на автомобильной дороге Кельбаджар — Лачин и Лачинского международного аэропорта.

Алиев также сделал ряд высказываний, после которых в Ереване снова стали говорить об агрессии со стороны Азербайджана.

«Карабах и Зангезур — наша историческая земля. Западный Зангезур сейчас находится под контролем Армении. Но в результате создания Зангезурского коридора мы вернем своих граждан на земли их предков», — отметил президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что «азербайджанцы были изгнаны не только из Зангезурского, но и с Гейчинского махала».

«Они имеют полное право жить на земле своих предков. Мы оставляем это на последующий период», — отметил Алиев.

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet saytı

Президент считает, что постепенное возвращение в Карабах бывших вынужденных переселенцев — задача, стоящая на повестке дня, а первая группа вернется в Зангеланский район уже через несколько месяцев.

Ранее Ильхам Алиев дал интервью информационному агентству CNN Turk, в котором заявил о готовности к миру с Арменией.

Он отметил, что точность карт, переданных Ереваном Баку, составляет всего 25% и надеется, что «Россия продолжит прилагать усилия для обеспечения безопасности в регионе». При этом Баку хочет подписать мирный договор с Ереваном и осуществить делимитацию границ, но ответа от армянской стороны пока нет.

От Москвы Азербайджан ожидает выполнения всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, а также того, что Россия перестанет вооружать Армению.

Отдельно Алиев отметил, что без помощи Турции в войне у Азербайджана были бы большие проблемы. Беспилотники позволили избежать значительных человеческих потерь.

Что говорят в странах Минской группы ОБСЕ

Позиция стран-председателей группы пока не имеет единичного вектора.

В ответ на слова Алиева официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «поставки Россией оружия за рубеж — ее суверенное право».

Москва призывает Армению и Азербайджан как можно скорее устранить имеющиеся раздражители в гуманитарном поле, провести обмен пленными по формуле «всех на всех», картами минных полей и скорее начать переговоры по делимитации и демаркации границы.

Захарова упрекнула лидеров Закавказья в конфронтационной и воинственной риторике, которая контрпродуктивна и бьет по переговорному процессу и достижению устойчивого результата.

Соединенные Штаты сейчас далеки от Карабаха, как никогда. Тем не менее посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер 16 августа посетил Нахичевань. По итогам он заявил, что американо-азербайджанские отношения опираются на три столпа — это сферы безопасности, экономики и энергии, поддержки прав человека и правопорядка.

Вашингтон заинтересован в определении возможностей сотрудничества для американских компаний, которые могут быть полезны обеим странам, а также хочет, чтобы больше студентов из Нахичевани участвовали в госпрограммах, финансируемых США. То есть, крупных геополитических задач пока перед собой не ставят.

В свою очередь, Франция держит руку на пульсе, но активных действий не предпринимает. Хотя еще недавно шли оживленные разговоры о появлении в регионе французского миротворческого контингента.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и совместную работу по нагорно-карабахскому урегулированию.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что «обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения. Кроме того, выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по разным аспектам урегулирования, в том числе в Минской группе ОБСЕ».

Трехсторонняя группа по Карабаху возобновила работу

Первое за долгое время заседание прошло 17 августа в Москве, где встретились вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. Стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и обсудили ход дальнейшей работы в рамках трехстороннего заявления по Карабаху.

Рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров ???????? ???????? и ????????возобновила работу и 17 августа в Москве провела заседание по вопросам восстановления транспортных коммуникаций в регионе и реализации заявления Президентов ???????? ???????? и ???????? от 11 января 2021 г. @MID_RF @GovernmentRF pic.twitter.com/nBfo8r9j3G — Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) August 18, 2021

Эксперты считают, что возобновление заседаний рабочей группы в августе было ожидаемо, хоть и становилось объектом критики со стороны ряда представителей оппозиции и экспертного сообщества Армении, которые видят в такой политике работу в интересах Азербайджана и Турции.

«Деятельность группы даже на фоне напряженности в приграничных зонах может говорить как о заинтересованности Баку и Еревана в прагматичном диалоге, так и о стремлении Москвы форсировать переговоры по значимой для нее теме на своей площадке», — считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

В связи с этим не исключено снижение осенью числа вооруженных инцидентов на границе Азербайджана и Армении, а фон для переговоров между сторонами в ближайшие месяцы вполне может стать чуть менее проблемным.

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