Ариана Гранде удивила всех платьем русалочки из внеземного материала

Популярная американская певица Ариана Гранде активно готовится занять место в жюри шоу «Гoлос». Стать наставником в таком шоу — для нее великая удача, ведь это, по сути, означает, что теперь неповторимые и яркие образы певицы можно будет показывать большему числу свидетелей, пишет Elle.
Телевизионщики тоже ликуют, ведь заполучить самую популярную певицу в мире и обладательницу «Грэмми» удается не каждый день.
Анонс очередного выпуска — новый уровень fashion-мастерства Арианы. Поблагодарить за это нужно в первую очередь стилиста певицы Мими Каттрелл. Она выбрала для своей подопечной платье, созданное с помощью талантливого иллюстратора бренда Miss Sohee. Складывается ощущение, что платье явно из другого измерения, так много в нем необычных элементов.
Крой платья очень необычен. По сути, это не платье, а кроп-топ с мини-юбкой. Верхняя его часть представляет собой откровенное декольте и длинные перчатки, сливающиеся с рукавами. Благодаря причудливой форме наряда поклонники могут полюбоваться отличным прессом звезды, который многие норовят показать после длинного отпуска.
Отдельного внимания заслуживает материал платья. Сине-зеленая голографическая расцветка, в которой выполнен наряд, напоминает русалочьи волосы. Складывается ощущение, что платье соткано из них.
Глава бренда Сохи Парк в этом году выпустила еще одну кутюрную коллекцию. Ее произведения искусства привлекли внимание многих звездных стилистов. К ней обратились кураторы Беллы Хадид, Майли Сайрус и Карди Би, которая уже назвала Miss Sohee своей «любимой маркой одежды».
Вдохновлялась Сохи детскими воспоминаниями. Она выросла на острове Чеджудо, гостив у бабушки видела женщин-ныряльщиц, которые собирали моллюсков без водолазных костюмов. Именно отсюда и пошли аллюзии на образ русалочки, которые просматриваются в ее коллекциях.
«Они возвращались на берег в своих черных костюмах для подводного плавания со всеми этими кораллами, моллюсками и всеми сокровищами, которые нашли. Это было очень вдохновляюще. Они выглядели как какие-то мифические существа, это было так удивительно», — рассказывала дизайнер в одном из интервью.
Ранее сообщалось, как Ариана Гранде заработает на виртуальных концертах в Fortnite больше 20 млн долларов.