Ариана Гранде удивила всех платьем русалочки из внеземного материала

Популярная американская певица Ариана Гранде активно готовится занять место в жюри шоу «Гoлос». Стать наставником в таком шоу — для нее великая удача, ведь это, по сути, означает, что теперь неповторимые и яркие образы певицы можно будет показывать большему числу свидетелей, пишет Elle.

Телевизионщики тоже ликуют, ведь заполучить самую популярную певицу в мире и обладательницу «Грэмми» удается не каждый день.

Анонс очередного выпуска — новый уровень fashion-мастерства Арианы. Поблагодарить за это нужно в первую очередь стилиста певицы Мими Каттрелл. Она выбрала для своей подопечной платье, созданное с помощью талантливого иллюстратора бренда Miss Sohee. Складывается ощущение, что платье явно из другого измерения, так много в нем необычных элементов.