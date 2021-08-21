Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ

Казань, 21 августа. Полузащитник сборной Грузии и «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в один из английских клубов.

Грузинский журналист Дима Шарикадзе в Twitter-аккаунте сообщил, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» близок к приобретению 20-летнего атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии. По его информации, сделка с «Рубином» может быть завершена в ближайшие дни.

До этого казанский клуб исключил грузинского полузащитника из заявки на сезон в РПЛ. Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро. В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах «Рубина». Он забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.