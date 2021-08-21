Валерия Гаркалина отпустили из больницы из-за отсутствия показаний для госпитализации

Москва, 21 августа. Актера Валерия Гаркалина доставили в больницу, однако отпустили в связи с отсутствием показаний для госпитализации, сообщили ФАН в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Артист поступил в медицинское учреждение ночью, но уже в 06:00 ему разрешили ехать домой. Сейчас Гаркалин не снимает трубку. Его дочь Ника не в курсе ситуации с отцом.

«Я ничего не могу вам сказать. Я ничего не знаю. Нахожусь за городом, поэтому ничего прокомментировать не могу», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гаркалина увезли в больницу из столичного заведения, в котором он отдыхал. Сообщалось, что актер попал в медучреждение из-за травмы головы.