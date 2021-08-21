100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове

Саратов, 21 августа. В четырехэтажном жилом доме на улице 8 марта произошел сильный пожар. Из здания было эвакуировано семь человек.



Проживающий в данном доме 100-летний мужчина получил несколько ожогов и потерял сознание. Его госпитализировали, сейчас пенсионер в больнице.

«Площадь пожара составила 15 квадратных метров, загорелись личные вещи жильцов. В подъезде было сильное задымление. На месте работали пять пожарных расчетов. На данный момент огонь полностью потушен», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе МЧС по Саратовской области.

Ранее труп мужчины нашли на обочине трассы в Саратовской области. Причина смерти пока не установлена.