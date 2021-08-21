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В Башкирии при столкновении поезда и легковушки погибли два человека
Происшествия
В Башкирии при столкновении поезда и легковушки погибли два человека
pixabay.com  /  analogicus

Уфа, 21 августа. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Ford Focus в Башкирии. Трагедия произошла на 103-м километре железнодорожного переезда Белое озеро — Дарьино в Гафурийском районе.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с товарным составом. В результате аварии шофер и пассажир легковушки скончались, еще два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу Стерлитамака, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

В ведомстве отметили, что схода поезда с рельсов не последовало. Локомотивная бригада во время ЧП не пострадала. Сотрудники железной дороги добавили, что авария не повлияла на график движения поездов. К устранению последствий произошедшего были привлечены 22 человека и восемь единиц техники.

Ранее поезд также протаранил иномарку. Авария произошла на переезде под Волгоградом.

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авария башкирия смерть поезд легковушка
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