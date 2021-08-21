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Рязанские спасатели помогли застрявшему в окне коту

  /   Обновлено: 21 августа 2021 10:33
Общество
Рязанские спасатели помогли застрявшему в окне коту
vk.com  /  КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Рязань, 21 августа. Сотрудники МЧС извлекли кота, который застрял в оконном проеме многоквартирного дома. Об этом рассказали пользователи одной из городских групп в социальных сетях.

Местные жители поблагодарили работников экстренных служб за спасение животного. Горожане отметили, что кот пытался сам выбраться из «ловушки», но не смог.

«Спасибо ребятам из МЧС за спасение кота. Вероятно, они не по своей воле решали вопрос больше часа приезжать или нет. <...> ни одна служба не хотела реагировать», – поделился автор поста.

Впервые итальянской премии «Собачья верность» за спасение девочки от изнасилования был удостоен российский пес Волк-Меркурий, сообщало издание A42.RU.

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