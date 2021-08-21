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Экономист Заборцев рассказал, как в России ускорить рост зарплат и снизить бедность
Экономика
Экономист Заборцев рассказал, как в России ускорить рост зарплат и снизить бедность
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президент России Владимир Путин 5 августа 2021 года поручил Правительству утвердить Единый план достижения национальных целей развития Российской Федерации.

Петр Заборцев, экономист, руководитель общественного движения «Аврора», в беседе с ФАН предложил свой вариант развития экономики России и объяснил, что первоочередными задачами плана должны быть инвестиционные и расходные проекты.

«Практика показывает, что такие проекты не дают нужных системных результатов. Чтобы действительно достигнуть национальных целей развития России, нужно посмотреть на экономику под другим углом, использовать институциональный подход», — считает экономист.

Именно такой подход к пониманию экономики, по словам эксперта, позволит увидеть, что текущий уровень производительности труда ограничен существующими в нашем обществе правилами, практиками, формальными и неформальным нормами поведения.

«Это дает нам понимание, что нужно менять сами правила и практики, обеспечивать институциональные улучшения. В этой связи есть ряд конкретных сиюминутных предложений и предложение общего плана», — рассказал Заборцев.

Экономист Заборцев рассказал, как в России ускорить рост зарплат и снизить бедность
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Собеседник ФАН перечислил необходимые, по его мнению, шаги, которые помогли бы снизить уровень бедности в России и ускорить рост зарплат в течение пяти лет.

«Добавить в Единый план развития цели и мероприятия по сокращению непродуктивных (транзакционных) расходов ресурсов. В стране сейчас 70%–80% всех расходов ресурсов — это непродуктивные издержки, сокращение которых является огромным потенциалом для роста и развития. Далее — добавить в программы поддержки развития продуктивной занятости. А для этого выделить те сектора экономики, которые непосредственно создают полезный для людей продукт. Формировать в этих секторах условия для роста выпуска и продаж», — пояснил экономист.

Третий важный пункт, добавил эксперт, это ускорение развития и продвижения ресурсов по ключевым цепочкам создания ценности.

«Нужно определить ключевые для современной России цепочки создания ценности. Пройти по ним полностью, составив карту поставщиков и подрядчиков. Поставить эти цепочки под постоянный контроль силами ФНС и Росфинмониторинга», — отметил Петр Заборцев.

В завершение экономист сказал, что эти три простые меры создадут устойчивый положительный тренд развития экономики с очень высокой динамикой.

Ранее аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о сильнейшем падении стоимости нефти, которое было зафиксировано на рынке. Фактически побит антирекорд прошлого года. По мнению специалистов, ситуацию усугубляет рост заболеваемости новым штаммом коронавируса.

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