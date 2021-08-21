Письмо афганской девушки стало первой публикацией Анджелины Джоли в Instagram

Лос-Анджелес, 21 августа. Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы поддерживать афганцев с помощью соцсети.

В своем первом посте кинозвезда опубликовала письмо афганской девушки-подростка. По словам Джоли, после захвата власти «Талибаном»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) население Афганистана теряет возможность свободно общаться и самовыражаться в соцсетях.

«Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные человеческие права по всему миру», — пояснила актриса.

Знаменитость отметила, что пробыла на афганской границе две недели еще до теракта 11 сентября. Тогда она встретила беженцев, спасающихся от талибов.

В письме, опубликованном Джоли, афганская девушка жалуется на изменение жизни с приходом «Талибана». По словам жительницы Афганистана, раньше местные женщины могли учиться, работать и отстаивать свои права, но теперь в обществе наблюдается страх.

Напомним, талибы без боя вошли в Кабул 15 августа и в течение нескольких часов захватили контроль над столицей Афганистана. Ранее в город прибыл фактический лидер боевиков для переговоров по формированию нового правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.