Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 14:02
14:02
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
14:01
Общество
В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу
14:01
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
14:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер подал сигнал бедствия над Тамбовской областью
14:00
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
13:59
Общество
Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы
13:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
13:47
Общество
Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы
13:45
Происшествия
Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих
13:45
Общество
Военнослужащие Минобороны РФ за лето построили семь мостов в Тульской области
Все новости

Эфир: на «Петербургском уикенде» обсуждают самые актуальные события августа

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:53
Общество
Эфир: на «Петербургском уикенде» обсуждают самые актуальные события августа
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

В субботу, 21 августа, с 13:00 проходит очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». По сложившейся традиции на площадке медиацентра «Патриот» собрались известные журналисты, общественные деятели и политики, а также представители отечественного кинобизнеса, чтобы обсудить самые актуальные события прошедших недель.

Конечно, одной из главных тем для обсуждения стала ситуация в Афганистане, где буквально за считанные дни боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) полностью захватили власть. Как будут разворачиваться дальнейшие события, как скоро мировое сообщество признает новое правительство страны и долго ли США будут делать хорошую мину при плохой игре? Эксперты попытаются ответить на эти вопросы.

Не менее острая тема сегодняшнего обсуждения — природные катаклизмы, ставшие новой чертой нашего времени. Пожары в Якутии, Турции и США, наводнения в Сибири, на Кубани и в Европе — климатическое будущее планеты не сулит ничего хорошего, но как противостоять этим изменениям?

Во внимание сегодняшних гостей пресс-клуба попадут и самые свежие новости, например прощальный визит германского канцлера Ангелы Меркель в Москву и ее переговоры с президентом Владимиром Путиным. И, конечно, под занавес встречи «Петербургский уикенд» обсудит российское кино, которое не перестает радовать зрителя добротными, а главное, нужными сегодня картинами. Ярчайшие примеры тому — военная драма «Солнцепек» и серия фильмов «Шугалей» о реальном герое современности.

В заседании принимают участие:

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: на «Петербургском уикенде» обсуждают самые актуальные события августа
меркель сша афганистан российское кино катаклизмы медиагруппа патриот петербургский уикенд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru