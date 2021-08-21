Эфир: на «Петербургском уикенде» обсуждают самые актуальные события августа

В субботу, 21 августа, с 13:00 проходит очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». По сложившейся традиции на площадке медиацентра «Патриот» собрались известные журналисты, общественные деятели и политики, а также представители отечественного кинобизнеса, чтобы обсудить самые актуальные события прошедших недель.

Конечно, одной из главных тем для обсуждения стала ситуация в Афганистане, где буквально за считанные дни боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) полностью захватили власть. Как будут разворачиваться дальнейшие события, как скоро мировое сообщество признает новое правительство страны и долго ли США будут делать хорошую мину при плохой игре? Эксперты попытаются ответить на эти вопросы.

Не менее острая тема сегодняшнего обсуждения — природные катаклизмы, ставшие новой чертой нашего времени. Пожары в Якутии, Турции и США, наводнения в Сибири, на Кубани и в Европе — климатическое будущее планеты не сулит ничего хорошего, но как противостоять этим изменениям?

Во внимание сегодняшних гостей пресс-клуба попадут и самые свежие новости, например прощальный визит германского канцлера Ангелы Меркель в Москву и ее переговоры с президентом Владимиром Путиным. И, конечно, под занавес встречи «Петербургский уикенд» обсудит российское кино, которое не перестает радовать зрителя добротными, а главное, нужными сегодня картинами. Ярчайшие примеры тому — военная драма «Солнцепек» и серия фильмов «Шугалей» о реальном герое современности.

В заседании принимают участие:

1 Организация запрещена на территории РФ.