Злоумышленники разыгрывают «бесплатную пиццу» для получения данных россиян

Москва, 21 августа. Новую схему получения данных для входа в личные кабинеты россиян в банковских сервисах придумали мошенники. Они предлагают «бесплатную пиццу».

Для этого они создают сайты, где от имени банка просят ввести номер телефона и банковской карты якобы для получения съедобного приза. Затем злоумышленники просят ввести код из SMS-сообщения. Благодаря полученной информации у них появляется возможность зайти в личный кабинет клиента.

«Как правило, они используют фишинговую страницу, очень похожую на сайт банка, с отличием в написании — в одной букве или символе», — приводит «Коммерсантъ» слова сотрудника «Альфа-Банка» Сергея Трухачева.

Ранее стало известно о новой схеме вымогательства денег граждан. Мошенники используют запугивание уголовным преследованием.

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин предупредил о поддельных сайтах, на которых россиянам предлагают оформить документы для операций с недвижимостью. Выявлено уже более 200 таких сайтов, маскирующихся под ресурсы органов государственной власти, цитирует его «ФедералПресс».