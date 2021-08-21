Китайская армия испытала ракеты с новыми боеголовками

Пекин, 21 августа. Бойцы китайской армии в ходе учений применили ракетные установки с новыми боеголовками, следует из трансляции на телевидении КНР.

Солдаты Народно-освободительной армии Китая некоторое время назад участвовали в маневрах. В ходе тренировок личный состав преодолел сложные погодные условия и сильные электромагнитные помехи. Отработка состоялась в северо-западной части страны. Ракетная бригада НОАК произвела закуски двух новых реактивных снарядов.

Обе ракеты смогли успешно поразить цели на стороне условного противника. Установки могут более эффективно поражать узлы связи и уничтожать силы неприятеля. Название и тип оружия в Китае не разглашались.

НОАК ранее приступила к учениям вблизи острова Тайвань, в ходе которых проведет отработку высадки десанта. Министр обороны КНР также после совместных тренировок с ВС РФ заявил об укреплении взаимодействия между армиями двух стран, пишет «Царьград».