Эксперимент с дрозофилами помог ученым сделать вывод об одиночестве человека

Нью-Йорк, 21 августа. Группа американских ученых провела эксперимент над дрозофилами, при помощи которого доказала негативное влияние одиночества на человека.

Главной причиной, по которой человек во время нахождения на карантине испытывает проблемы со сном и набирает вес, является изменение в работе нейронов. Они вызваны социальной изоляцией, уверены ученые. Такой вывод они сделали по итогам исследований, результаты которых опубликовали в журнале Nature.

Для проведения эксперимента они использовали дрозофил. Дело в том, что эти насекомые являются социальными существами. Ученые разделили мух на две группы, одну из которых держали по одиночке. В конечном итоге оказалось, что даже в маленьких группах дрозофилы чувствовали себя нормально. При этом те насекомые, которые находились в изоляции, стали есть намного больше, а спать — меньше.

По мнению психолога Натальи Панфиловой, чаще всего чувство одиночества появляется у человека из-за быстрого темпа жизни, особенно в больших городах. Избавиться от этого угнетающего чувства можно, заполнив живым общением свободное время.