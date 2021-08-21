Микробиолог Никулин: СССР предотвратил бактериологическую катастрофу в Маньчжурии

Москва, 21 августа. Военно-политическое руководство Японии в годы Второй мировой войны имело конкретные планы проведения бактериологического нападения на СССР, сообщил микробиолог Игорь Никулин.

Соответствующие документы были недавно опубликованы Федеральной службой безопасности, рассказал эксперт в интервью изданию «Народные Новости». Из архивных данных ФСБ очевидно, что уже в марте 1945 года командование японской Квантунской армии собиралось использовать против советских войск и мирных граждан бактериологическое оружие, отметил Никулин.

«У них были конкретные планы, а помешало стремительное наступление Красной армии, их войска были слишком быстро разбиты, они просто не успели. Единственное, что они успели — уничтожить следы преступления», — объяснил собеседник «Народных Новостей».

По его словам, СССР предотвратил настоящую бактериологическую катастрофу в Маньчжурии, когда в августе 1945 года быстро разгромил главные силы японских войск на северо-востоке Китая.

Ранее ФСБ опубликовала документы со списками агентов японских спецслужб, засланных в Советский Союз в годы Второй мировой войны для проведения диверсионных и шпионских операций.