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Микробиолог Никулин: СССР предотвратил бактериологическую катастрофу в Маньчжурии
Армия
Микробиолог Никулин: СССР предотвратил бактериологическую катастрофу в Маньчжурии
wikipedia.org  /  James E. Myers - U.S. Army Signal Corps / Public Domain

Москва, 21 августа. Военно-политическое руководство Японии в годы Второй мировой войны имело конкретные планы проведения бактериологического нападения на СССР, сообщил микробиолог Игорь Никулин.

Соответствующие документы были недавно опубликованы Федеральной службой безопасности, рассказал эксперт в интервью изданию «Народные Новости». Из архивных данных ФСБ очевидно, что уже в марте 1945 года командование японской Квантунской армии собиралось использовать против советских войск и мирных граждан бактериологическое оружие, отметил Никулин.

«У них были конкретные планы, а помешало стремительное наступление Красной армии, их войска были слишком быстро разбиты, они просто не успели. Единственное, что они успели — уничтожить следы преступления», — объяснил собеседник «Народных Новостей».

По его словам, СССР предотвратил настоящую бактериологическую катастрофу в Маньчжурии, когда в августе 1945 года быстро разгромил главные силы японских войск на северо-востоке Китая.

Ранее ФСБ опубликовала документы со списками агентов японских спецслужб, засланных в Советский Союз в годы Второй мировой войны для проведения диверсионных и шпионских операций.

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япония биологическое оружие вторая мировая
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