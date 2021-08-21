Съемки сериала «Постучись в мою дверь» завершились в Турции

Анкара, 21 августа. Съемки популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» завершились в августе. Шоу насчитывает 100 эпизодов.

Картину стали показывать еще до того, как проект был полностью завершен. «Постучись в мою дверь» начали транслировать в 2020 году. Режиссерами ленты выступили Юсуф Пирхасан, Алтан Денмез и Эндер Михлар. Главные роли в сериале исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.

Турецкие сериалы пользуются большой популярностью не только у обычных зрителей, но и селебрити. Телеведущая Ксения Бородина во время своего путешествия в Стамбул посетила экскурсию по дому, где проходили съемки «Постучись в мою дверь», и пообщалась с участвовавшими в проекте актерами, случайно встретив их на улице. В России сериал показывает телеканал «Суббота!».