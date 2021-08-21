Германия эвакуировала из Афганистана 65 тысяч банок пива раньше своих дипломатов

Берлин, 21 августа. Власти ФРГ вывезли из Афганистана груз из 22 тысяч литров алкогольных напитков раньше, чем своих дипломатов и сотрудников министерств.

Скандальной новостью об эвакуации немецких представительств из Афганистана поделился таблоид Bild, его журналистам стало известно, что пока в единственном аэропорту Кабула царит хаос из-за афганцев, желающих покинуть страну, ФРГ вывезли из страны 65 тысяч банок пива и не менее 350 бутылок вина. Впечатляющий запас алкоголя оставался на военной базе Мазари-Шариф, и именно его Берлин решил вывезти из республики в первую очередь, для чего были задействованы дополнительные мощности.

В Bild сочли позорным эвакуировать из страны, захваченной «Талибаном»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), сначала пиво, а потом уже людей. При этом еще в июле вопрос эвакуации афганцев, которые тесно сотрудничали с немецкими представительствами, поднимал эксперт Свободной демократической партии по развитию Кристоф Хоффманн. МИД ФРГ в ответ на это заявил, что установленный порядок эвакуации менять уже не будут, иначе придется печься о судьбе не двух тысяч дипломатов и сотрудников посольств, а о 20 тысячах.

«Проще говоря: любой, кто работал на Германию в рамках сотрудничества в целях развития, иногда рискуя своей жизнью, чтобы сделать Афганистан лучше, теперь остается позади — в отличие от 65 000 банок пива», — резюмировали в Bild.

Ситуация в Афганистане накалилась несколько недель назад, когда на фоне вывода американских войск из республики талибы развернули наступление на крупные города. К 15 августа боевики подошли к Кабулу и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани спешно сложил с себя полномочия и покинул страну. Представители движения провозгласили, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена, и в ближайшее время они определят дальнейшую форму правления.

Ранее издание «Царьград» передало, что талибы также намерены создать свою конституцию, якобы руководствуясь необходимостью установить в республике новый главный правовой документ.

1 Организация запрещена на территории РФ.