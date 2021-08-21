Голубкина удивила подписчиков результатом омолаживающей процедуры

Москва, 21 августа. Актриса Мария Голубкина решилась на преображение внешности. Знаменитость прошла омолаживающую процедуру у специалистов.

Дочь Ларисы Голубкиной опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она лежит с бинтами на лице и груди. Актриса не стала подписывать фото, но в комментариях сообщила поклонникам, что ей сделали уходовую процедуру в салоне. На втором снимке звезда отечественного кино продемонстрировала результат преображения.

Подписчики 47-летней Голубкиной были сильно удивлены, увидев, как она изменилась благодаря рукам профессионалов. По мнению поклонников, знаменитость заметно помолодела и приобрела сияющую кожу.

«Роскошна, молода до неприличия»; «Из мумии — в подростка»; «Волшебство!»; «Вау-эффект!»; «Глубокая косметология шагает вперед и правильно делает! И Марии как актрисе это необходимо в первую очередь, и всем женщинам, кто на себя не плюнул!» — написали комментаторы.

Ранее в СМИ появилась информация, что отцом Марии Голубкиной якобы является актер Алексей Баталов. Об этом рассказала прессе некая экс-сотрудница Москонцерта. Сама Голубкина отреагировала на эту новость с крайним удивлением.