Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 11:05
11:05
Происшествия
Найденную спустя трое суток полуторагодовалую девочку положили в смоленскую больницу
11:04
Армия
Аналитики 19FortyFive сравнили устойчивость военных баз США с двуногим стулом
11:03
Общество
Оперштаб сообщил о 21 тысяче новых случаев коронавируса в России
10:58
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре
10:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер станет матерью во второй раз
10:56
Происшествия
100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове
10:56
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
10:54
Происшествия
Причиной пожара в гостевом доме под Псковом стало короткое замыкание
10:49
Происшествия
Полиция задержала мужчину, задушившего девушку в московской квартире
10:49
Спорт
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ
Все новости

Голубкина удивила подписчиков результатом омолаживающей процедуры
Шоу-бизнес
Голубкина удивила подписчиков результатом омолаживающей процедуры
instagram.com  /  @golubkina1973

Москва, 21 августа. Актриса Мария Голубкина решилась на преображение внешности. Знаменитость прошла омолаживающую процедуру у специалистов.

Дочь Ларисы Голубкиной опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она лежит с бинтами на лице и груди. Актриса не стала подписывать фото, но в комментариях сообщила поклонникам, что ей сделали уходовую процедуру в салоне. На втором снимке звезда отечественного кино продемонстрировала результат преображения.

Подписчики 47-летней Голубкиной были сильно удивлены, увидев, как она изменилась благодаря рукам профессионалов. По мнению поклонников, знаменитость заметно помолодела и приобрела сияющую кожу.

«Роскошна, молода до неприличия»;

«Из мумии — в подростка»;

«Волшебство!»;

«Вау-эффект!»;

«Глубокая косметология шагает вперед и правильно делает! И Марии как актрисе это необходимо в первую очередь, и всем женщинам, кто на себя не плюнул!» — написали комментаторы.

Ранее в СМИ появилась информация, что отцом Марии Голубкиной якобы является актер Алексей Баталов. Об этом рассказала прессе некая экс-сотрудница Москонцерта. Сама Голубкина отреагировала на эту новость с крайним удивлением.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Голубкина удивила подписчиков результатом омолаживающей процедуры
актриса знаменитости голубкина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru