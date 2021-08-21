Голубкина удивила подписчиков результатом омолаживающей процедуры

Москва, 21 августа. Актриса Мария Голубкина решилась на преображение внешности. Знаменитость прошла омолаживающую процедуру у специалистов.
Дочь Ларисы Голубкиной опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она лежит с бинтами на лице и груди. Актриса не стала подписывать фото, но в комментариях сообщила поклонникам, что ей сделали уходовую процедуру в салоне. На втором снимке звезда отечественного кино продемонстрировала результат преображения.
Подписчики 47-летней Голубкиной были сильно удивлены, увидев, как она изменилась благодаря рукам профессионалов. По мнению поклонников, знаменитость заметно помолодела и приобрела сияющую кожу.
«Роскошна, молода до неприличия»;
«Из мумии — в подростка»;
«Волшебство!»;
«Вау-эффект!»;
«Глубокая косметология шагает вперед и правильно делает! И Марии как актрисе это необходимо в первую очередь, и всем женщинам, кто на себя не плюнул!» — написали комментаторы.
Ранее в СМИ появилась информация, что отцом Марии Голубкиной якобы является актер Алексей Баталов. Об этом рассказала прессе некая экс-сотрудница Москонцерта. Сама Голубкина отреагировала на эту новость с крайним удивлением.