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Лента
21 августа 12:31
12:31
Экономика
Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
12:31
Общество
Военно-медицинскую академию Петербурга обеспечат горячей водой в ближайшее время
12:26
Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
12:25
Экономика
Беспокойство инвесторов не дает фондовым рынкам США расти
12:21
Весь мир
Тунис пересмотрит соглашение о свободной торговле с Турцией
12:20
Политика
Политконсультант Слободчук объяснил слепую веру украинцев в Зеленского
12:12
Экономика
Экономист Заборцев рассказал, как в России ускорить рост зарплат и снизить бедность
12:10
Весь мир
Красный Полумесяц Ливии сообщил об обнаружении пятерых убитых египтян в пустыне
12:09
Шоу-бизнес
Гости «Новой волны» не сразу узнали изменившегося Юрия Шатунова
12:09
Происшествия
Названа причина задержания 600 прихожан мечети в Котельниках
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«Этот день в истории». Что произошло 21 августа, праздники, факты, люди
Общество

Каждый день по всему миру проходят как торжественные, так и траурные мероприятия. «Этот день в истории» поможет вам всегда оставаться в курсе событий.

Сегодня праздник тех, чье сердце под прицелом. Офицеры по всей России принимают поздравления и слышат слова благодарности. Однако, несмотря на ключевую роль военнослужащих в защите нашей страны, дата до сих пор не стала официальной.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — эта фраза из произведения «Маленький принц» могла бы стать девизом Всемирного дня бездомных животных. 21 августа во всех странах проходят благотворительные акции, которые помогают четырехлапым, оставшимся без крыши над головой.

Проблема терроризма остро стоит в нашем обществе. Только за 2019 год в терактах погибло почти 14 тысяч человек. Ежегодно дань памяти жертвам отдают именно 21 августа.

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