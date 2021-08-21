«Этот день в истории». Что произошло 21 августа, праздники, факты, люди

Каждый день по всему миру проходят как торжественные, так и траурные мероприятия. «Этот день в истории» поможет вам всегда оставаться в курсе событий.

Сегодня праздник тех, чье сердце под прицелом. Офицеры по всей России принимают поздравления и слышат слова благодарности. Однако, несмотря на ключевую роль военнослужащих в защите нашей страны, дата до сих пор не стала официальной.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — эта фраза из произведения «Маленький принц» могла бы стать девизом Всемирного дня бездомных животных. 21 августа во всех странах проходят благотворительные акции, которые помогают четырехлапым, оставшимся без крыши над головой.

Проблема терроризма остро стоит в нашем обществе. Только за 2019 год в терактах погибло почти 14 тысяч человек. Ежегодно дань памяти жертвам отдают именно 21 августа.