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Россияне стали чаще интересоваться морскими круизами
Общество
Россияне стали чаще интересоваться морскими круизами
pixabay.com  /  Tama66

Москва, 21 августа. Число российских туристов, отдающих предпочтение отдыху в морских круизах, с начала года увеличилось на 20% по сравнению с показателями 2019-го.

На это влияет несколько факторов. Среди них узнаваемость бренда лайнера «Князь Владимир» и программа поддержки внутреннего туризма, рассказала руководитель отдела продаж компании «Черноморские круизы» Василина Корчак. Что касается судна «Князь Владимир», оно следует через Сочи, Новороссийск, Ялту и Севастополь.

Теперь желающие могут сесть на лайнер в любом из этих городов. Им не нужно добираться конкретно до Сочи, чтобы стать участником морского круиза. Лайнер оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, а также площадками для концертов и дискотек, пишет ТАСС.

Компания Disney в августе запустила первый с начала пандемии коронавируса круиз. Лайнер может принять на борт до 4000 пассажиров. Гостей обслуживает экипаж из 1500 человек.

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туризм море круизы
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