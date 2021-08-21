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Налоговый вычет за аренду жилья могут ввести в России

  /   Обновлено: 21 августа 2021 10:02
Экономика
Налоговый вычет за аренду жилья могут ввести в России
vk.com  /  Минстрой России

Москва, 21 августа. Нововведения, которые предлагает Минстрой России, должны помочь развитию арендного рынка.

Налоговый вычет на расходы арендаторов жилья планируется включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», сообщается в материале ТАСС.

Ведомство разработало ряд мер, которые могли бы стимулировать граждан более активно развивать данную сферу экономики. Например, кроме самого вычета государство может в ряде случаев субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня. Полный список минстрой опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов.

Данный сегмент рынка может сыграть важную роль в восстановлении экономики России после пандемии коронавируса. Поэтому государство параллельно работает над проектом системы арендного жилья, о которой рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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