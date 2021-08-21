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Высокая цена газа в Европе увеличивает доходы России

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:58
Экономика
Высокая цена газа в Европе увеличивает доходы России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 августа. Россия увеличивает доходы от экспорта газа благодаря растущим ценам на топливо и восстановлению объемов поставок.

Поставки газа в 2021 году на европейский рынок принесут стране порядка 900 млрд рублей, даже если стоимость голубого топлива и уровень продаж останутся на нынешнем уровне, считает замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

«При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Доходы от пошлины за период с января по июль уже превысили общий показатель 2020 года. «Газпром» прогнозирует, что средняя экспортная стоимость его топлива в текущем году увеличится на 30% и составит 269,6 доллара за тысячу кубометров.

Крупнейший российский поставщик газа ранее заявил о планах снизить углеродный след, получаемый в процессе производства к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Александр Дюков.

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