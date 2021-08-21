Украинская власть «добивает» оппозиционные телеканалы и сайты за слова о Донбассе и ПЦУ

Накануне стало известно, что украинская власть решила «добить» телеканал «НАШ» — единственный нелояльный к ней, до последнего позволявший себе остро критиковать президента Владимира Зеленского. По мнению экспертов, после этого телевизионное инфополе страны будет полностью «зачищено» от инакомыслящих, а на Западе никто и не подумает задавать Киеву вопросы о свободе слова. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Как стало известно накануне, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радио намерен через суд добиться закрытия ТВ. Телеканал «НАШ», одним из совладельцев которого является экс-депутат Рады Евгений Мураев, оставался единственным открытым из некогда славной четверки оппозиционных СМИ, куда входили также ZIK, NewsOne и 112 Украина.

Напомним, три этих канала были заблокированы Советом национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2021 года. Внятных юридических причин для закрытия СМИ, контроль над которыми приписывали лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, при этом названо не было.

Поводом для отзыва вещательной лицензии у телеканала «НАШ» стали высказывания экс-депутата Рады, коммуниста Петра Симоненко о Православной церкви Украины (ПЦУ, создана по инициативе экс-президента Петра Порошенко) и конфликте в Донбассе. 4 мая 2021 года Симоненко был гостем ток-шоу «Марафон» и, по мнению Нацсовета, своими высказываниями «разжигал религиозную и национальную вражду».



Особенно возмутили членов Нацсовета слова Симоненко о том, что ПЦУ — раскольники. Об этом лидер коммунистов заявил в ответ на вопрос, кого из церковных иерархов он обычно поздравляет с Рождеством. Симоненко ответил:

«Только иерархов канонической УПЦ, а не раскольников».

Под этими словами готовы подписаться миллионы жителей страны, являющихся прихожанами Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В стране прекрасно знают, что ПЦУ — искусственная структура, созданная Порошенко в 2018-м как раз для внесения раскола в украинское общество. Но власть делает вид, что это не так.

Prt Scr youtube.com / 112

Также Нацсовету не понравились формулировки Петра Симоненко «гражданское противостояние в Донбассе» и «политика государственной фашизации». Нынешнюю власть Украины он несколько раз назвал в эфире «режимом профашистского толка». Власти отметили, что ранее высказывания Симоненко уже признавались разжигающими вражду, поэтому руководство канала это якобы должно было учесть.

Также в Нацсовете заявили, что, мол, ранее они уже давали телеканалу шанс на исправление, потребовав вырезать заявления лидера коммунистов из эфира, но этого не произошло. Более того, ток-шоу «Марафон» с участием Симоненко транслировалось в эфире повторно, за что руководство ТВ оштрафуют на 120 тысяч гривен (350 тысяч рублей). В украинском политикуме возможное закрытие оппозиционного телеканала восприняли как очередной шаг по подавлению нелояльных власти СМИ в рамках негласно объявленной режимом Зеленского войны с инакомыслием. В данном случае — с тем, чтобы просто называть вещи своими именами. Термин «разжигание национальной розни и вражды», предъявленный каналу «НАШ», смотрится крайне странно на фоне десятков «патриотических» передач. В них открыто оправдывают нацистских преступников, обзывают последними словами русскоязычных сограждан, призывают гнать их из страны и т. д.

Решение обратиться в суд, чтобы аннулировать вещательную лицензию, Нацсовет принял 19 августа. По мнению аналитиков, рассмотрение иска может занять от двух до четырех недель. Юристы телеканала также намерены оспорить все претензии в суде. Как сообщили работники ТВ, тот факт, что все штрафы и проверки Нацсовет назначал каналу только из-за высказываний его гостей, нарушает базовые принципы свободы слова.

«Свобода слова — это не привилегия власти Зеленского, а общепринятые нормы демократии. В США гражданин может хоть флаг своей страны жечь — это свобода слова. Здесь же мы видим целенаправленную политическую атаку», — сообщили на телеканале.

Как заявил на брифинге в Киеве украинский политолог, директор центра «София» Андрей Ермолаев, закрывать телеканал, который смотрят миллионы украинцев, — это просто трусливая подлость.

«Власть напрасно замахнулась на закрытие телеканала «НАШ», потому что его смотрят миллионы украинцев. Соглашаясь, споря, критикуя, но смотрят те самые украинцы, которым вроде бы должна служить власть, — напомнил Ермолаев. — Да, политика — дело прагматичное, но трусливая подлость — это уже не политика, это цинизм высшей пробы. Недоученная новая номенклатура, жирующая на госбюджете, затыкает рот инакомыслящим, распоряжается национальными ресурсами, как охотничьим трофеем, и купается в безнаказанности».

По словам Ермолаева, попытка закрыть телеканал — попытка подлая и трусливая, но такое давление — не первое и не последнее.

facebook.com / НАШ

«Режим хорошо освоил монополию на насилие, этот навык ему очень нравится. Маски-шоу, информационный и административный шантаж, политическое давление, персональные санкции и закрытие неугодных СМИ стали на Украине нормой, привычным делом. И все это будет развиваться по нарастающей, потому что власть чувствует силу. А украинское общество присело от собственной растерянности и [своего] бессилия в страхе перед новыми тарифами, локдаунами и военными мобилизациями», — заявил эксперт.

Телеканал «НАШ» могут закрыть, заявил политолог, несмотря на сопротивление журналистов, протесты и возмущения его миллионной аудитории.

«Власти уже многое могут, но не все. Может так случиться, что не тарифы и не политические скандалы, а именно исчезновение кнопки канала «НАШ» может стать той самой последней каплей, с которой начнется обратная волна. Ведь последняя капля по объему и весу вполне такая же, как и тысячи остальных, просто она — последняя. Так что для власти «Слуг народа» лучше было бы оставить в покое телеканал «НАШ». Эта история может обойтись им слишком дорого», — заключил Ермолаев.

Политолог Елена Дьяченко заявила журналистам в Киеве, что, похоже, Нацсовет по ТВ и радиовещанию «зажрался» властью и налогами простых украинцев.

«Нацсовет по ТВ и радио грозит закрыть канал «НАШ» за высказывания Петра Симоненко о том, что правящий режим — фашиствующий, а ПЦУ — раскольники. Возникает вопрос, а не превышает ли свои полномочия Нацсовет, глава которого недавно купила новый Range Rover? Не зажрались ли чиновники властью и нашими налогами? Украина во всех отчетах международных организаций фигурирует как страна, где закрывают телеканалы и отбирают собственность без суда и следствия. Думаю, вскоре Нацсовет получит иск о необоснованном давлении на СМИ и злоупотреблении полномочиями и опозорится в судах. А офис президента, не любящий токсичных кейсов, открестится от этого трека», — заявила Дьяченко.

По словам эксперта, свобода слова — это основа демократии и открытого общества, у власти просто нет законных оснований лишать лицензии телеканал «НАШ».

«Позиция Нацсовета, распространенная в СМИ, — это просто компиляция надуманных поводов, не имеющих никакого отношения к закону, вдобавок сделанная с нарушением процедуры. Во-вторых, решение Нацсовета в отношении телеканала — это прямое давление на его коллектив и препятствование работе журналистов. Власть может закрыть глаза на очередное беззаконие, но этого не станут делать миллионы зрителей. Их реакция на блокировку телеканала может быть непредсказуемой», — заключила Дьяченко.

Напомним, 20 августа СНБО Украины ввел санкции против издателей информационного портала «Страна.уа» и его главреда Игоря Гужвы. Несмотря на то, что решение еще не опубликовано, это означает, что крупнейший оппозиционный сайт могут в ближайшее время заблокировать, точно так же как ранее отключили от эфира телеканалы NewsOne, ZiK и 112, введя санкции против их владельца Тараса Козака. Накануне сайт «Страна.уа» уже перестал открываться у пользователей «Воли» и ряда других украинских интернет-провайдеров.