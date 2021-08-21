Харитонов уступил Конго в главном бою турнира Bellator 265

Су-Фолс, 21 августа. Россиянин Сергей Харитонов потерпел досрочное поражение от француза Чейка Конго в главном поединке 265-го турнира промоушена Bellator.

Победой 46-летнего французского ветерана смешанных единоборств Чейка Конго над тяжеловесом Сергеем Харитоновым завершился главный бой турнира Bellator 265, который проходил минувшей ночью в США. За секунду до окончания второго периода соперник россиянина применил удушающий прием. Харитонов, который достаточно уверенно смотрелся в дебюте поединка, постучал по настилу.

После боя российский спортсмен сообщил, что завершал бой со сломанной рукой. Харитонов, который не выступал на турнирах Bellator с ноября 2019 года, потерпел восьмое поражение в MMA. На его счету 31 победный поединок.

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