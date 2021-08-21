Фактический лидер талибов прибыл в Кабул на переговоры о создании правительства

Кабул, 21 августа. Глава политического офиса запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 Абдул Гани Барадар прибыл в столицу Афганистана.

Фактический лидер талибов приехал в Кабул, чтобы принять участие в переговорах по формированию нового правительства.

Как стало известно ранее, представители «Талибана» анонсировали новую систему государственной власти в Афганистане. В сообщении сказано, что новая модель управления страной будет обнародована в ближайшие недели.

1 Организация запрещена на территории РФ.