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Фактический лидер талибов прибыл в Кабул на переговоры о создании правительства

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:59
Политика
Фактический лидер талибов прибыл в Кабул на переговоры о создании правительства
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 21 августа. Глава политического офиса запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 Абдул Гани Барадар прибыл в столицу Афганистана.

Фактический лидер талибов приехал в Кабул, чтобы принять участие в переговорах по формированию нового правительства.

Как стало известно ранее, представители «Талибана» анонсировали новую систему государственной власти в Афганистане. В сообщении сказано, что новая модель управления страной будет обнародована в ближайшие недели.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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