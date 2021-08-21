Военные альпинисты из Индии и России переправились через горные реки в Приэльбрусье

Кабардино-Балкария, 21 августа. Команды российских и индийских военных альпинистов в рамках подготовки к международному этапу конкурса АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо» преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.

Известно, что во время тренировки подразделения двух стран осуществили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан и Терскол, а также продемонстрировали навыки выбора опор на берегу водоемов с учетом горно-скалистой местности.

Напомним, в конкурсе «Эльбрусское кольцо» будут участвовать военные альпинисты из РФ, Китая, Индии, Южной Осетии, Армении, Абхазии, Пакистана и Казахстана.

Ранее военные водолазы сборной ВМФ РФ продемонстрировали лучшее время среди всех команд в упражнении «Весы» конкурса по водолазному многоборью «Глубина» АрМИ-2021.