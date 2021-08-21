Конгресс США представил доклад о милитаризации космоса

Вашингтон, 21 августа. Доклад Исследовательской службы Конгресса США содержит утверждения об угрозе, исходящей от космических программ России и Китай.

Основное беспокойство авторов документа связано с разработками в области лазерного, электромагнитного и ядерного оружия, которое может размещаться на околоземной орбите и в более глубоком космосе.

«Противники (США. — Прим. ред.), такие как Россия и Китай, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах», — сообщается в опубликованном докладе.

Аналитики Исследовательской службы Конгресса США рекомендуют американским законодателям предпринять необходимые шаги для защиты спутников от якобы имеющихся угроз со стороны космических исследований РФ и КНР.

Ранее стало известно, что среди задач Командования космических операций американской армии имеются действия на астероидах Солнечной системы, где планируется добывать редкие и ценные полезные ископаемые.