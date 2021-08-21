В чем хитроумный план Меган Маркл и причины ее обиды на королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл, уехав из родового гнезда, продолжают сыпать громкими заявлениями, связанными с глобальными проблемами. Наращивается их участие и в гуманитарных инициативах, а так же аккумуляция своих возможностей, чтобы оставаться «в обойме». Королевский биограф Анжела Левин уверена, что на самом деле за этим стоят амбиции герцогини, которая стремится управлять всем и сразу. Эксперт считает, что именно это качество является и основной причиной распрей между Сассекскими и сотрудниками дворца.

«Она всегда хочет всем управлять и думает, что знает, как лучше. Она была очень зла, узнав, что дворец не прислушивался к ее идеям о модернизации монархии в течение первых нескольких недель, когда она там находилась», — уверена Левин.

По мнению специалиста, Меган всегда была осведомлена во многих вопросах и всегда говорит глобально.

«Я иногда перечитываю ее, потому что иногда приходится читать между строк. Она сказала, что «те, кто имеет глобальное влияние, должны продвигать гуманитарный диалог в ООН»», — отметила королевский эксперт.

По мнению Левин, Меган, однажды выступив от имени ООН, поймала «звезду» и ощущает, что имеет глобальное влияние.

Стоит напомнить, что сотрудничество Маркл с Организацией Объединенных Наций достигло своего пика, когда ее назвали защитником политического участия и лидерства структуры «ООН-женщины». Левин напомнила, что актриса активно ратовала за женское образование и расширение прав для представительниц прекрасного пола.

Несколько дней назад структура «ООН-женщины» в своем официальном Twitter-аккаунте поздравила герцогиню Сассекскую с 40-летием.

«С днем ​​рождения, Меган Маркл! Спасибо за ваше видение равного будущего», — гласит твит, к которому также прикреплен отрывок из речи звезды перед членами объединения «ООН-женщины» все в том же знаковом для нее 2015 году.

Недавно на сайте некоммерческой организации Archewell появилась запись, посвященная событиям в Афганистане и землетрясению в Гаити. Его авторы — герцог и герцогиня Сассекские.

«Мир сейчас исключительно хрупок. Поскольку все мы чувствуем боль на разных уровнях из-за ситуации в Афганистане, мы лишены дара речи. Наблюдая за растущей гуманитарной катастрофой в Гаити и угрозой ее обострения после землетрясения в прошлые выходные, мы глубоко убиты горем», — пишут королевские диссиденты.

Далее в статье звучат призывы присоединиться к Меган и Гарри, а так начать поддерживать ряд организаций, выполняющих важную для планеты работу. Напомнили Сассекские и о том, что в мире случился глобальный кризис здравоохранения, пределов достигла дезинформация, из-за чего большая часть населения напугана.

«Когда страдает какой-либо человек или сообщество, часть каждого из нас делает это вместе с ними, осознаем мы это или нет. И хотя нам не предназначено жить в состоянии страдания, хотя нас, как людей, приучают принять это», — пишут супруги.

По мнению многих, столь смелое заявление Сассекских об Афганистане и Гаити является критическим, и они тут же раскритиковали их, отметив, что никакой конкретики, кроме подчеркивания статусности принца Гарри и Меган Маркл в них нет.

Ранее сообщалось, почему супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон не могла угодить королеве Елизавете.