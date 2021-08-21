Преподаватель из ДНР назвал фильм «Солнцепек» актуальным для современного Донбасса

Донецк, 21 августа. Старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета Иван Ревяков оценил фильм «Солнцепек», рассказывающий о событиях в Луганске.

Лента о происходящем в Донбассе вышла в российский прокат 12 августа, и в Сети уже появились первые отзывы зрителей. По мнению некоторых, кинокартина является скорее публицистической, но не художественной, однако Ревяков с этим не согласен.

Эксперт отметил, что в «Солнцепеке» есть сразу несколько сюжетных линий. В ленте присутствуют натуралистические сцены убийств и садистских актов, но они оправданы художественной задачей фильма, считает преподаватель из ДНР.

«Для современного Донбасса этот фильм весьма актуален, поскольку он является художественным осмыслением тех событий, в которые мы все оказались вовлечены в 2014 году», — подчеркнул Ревяков в комментарии EADaily.

Российский политик и бессменный руководитель Союза воинов-афганцев Франц Клинцевич ранее объяснил, в чем заключается сверхзадача фильма «Солнцепек». Он отметил в беседе с ФАН, что молодежь должна получать достоверную информацию о происходящем в Донбассе.