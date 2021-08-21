Жители Саратова представлялись сотрудниками ФСБ и вымогали миллионы рублей

Саратов, 21 августа. Суд вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в мошенничестве. Подозреваемые признаны виновными, их приговорили к одному и двум годам лишения свободы соответственно.



Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и вымогали деньги у руководителей предприятий. Директор дорожно-строительной фирмы заплатил им 2,9 млн рублей.

«Такой вид мошенничества достаточно распространен. Удивительно, но многие руководители проявляют поразительную доверчивость, когда видят «корочки» правоохранительных органов. Реальные они или нет, редко кто выясняет», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

Ранее в Саратове опровергли информацию о принудительной вакцинации детей от COVID-19. Данная мера абсолютно исключена.