ОАК приостановила испытания нового самолета после крушения Ил-112В в Подмосковье

Москва, 21 августа. Испытательные полеты пассажирского самолета пришлось приостановить, отметили в ОАК. Такая мера связана с недавним крушением самолета Ил-112В недалеко от Кубинки.

В корпорации отметили, что обе модели оснащены похожими силовыми агрегатами. В ОАК добавили, что специальная комиссия разбирается в причинах авиакатастрофы. Экспертам еще предстоит проанализировать данные бортового самописца.

Согласно предварительной версии, возгорание двигателя могло произойти из-за сбоя в топливной системе. На борту были три члена экипажа — они погибли, сообщило URA.RU.