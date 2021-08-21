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ОАК приостановила испытания нового самолета после крушения Ил-112В в Подмосковье

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:48
Происшествия
ОАК приостановила испытания нового самолета после крушения Ил-112В в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 августа. Испытательные полеты пассажирского самолета пришлось приостановить, отметили в ОАК. Такая мера связана с недавним крушением самолета Ил-112В недалеко от Кубинки.

В корпорации отметили, что обе модели оснащены похожими силовыми агрегатами. В ОАК добавили, что специальная комиссия разбирается в причинах авиакатастрофы. Экспертам еще предстоит проанализировать данные бортового самописца.

Согласно предварительной версии, возгорание двигателя могло произойти из-за сбоя в топливной системе. На борту были три члена экипажа — они погибли, сообщило URA.RU.

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самолет испытание оак
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