Техосмотр для покупки ОСАГО станет необязательным в России с 22 августа

Москва, 21 августа. Автомобилистам больше не придется проводить техосмотр машины для покупки ОСАГО. Соответствующий закон вступит в силу с 22 августа, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Володин.

Процесс заключения договора ОСАГО для автовладельцев станет проще, так как страховые компании не будут требовать диагностическую карту при оформлении полиса. Однако это не означает, что техосмотр не нужно будет проходить совсем. Согласно действующему законодательству, страховка «не будет работать», если водитель станет виновником ДТП из-за технической неисправности.

«А главное — своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности. Это помогает сберечь многие жизни», — напомнил депутат.

МВД России накануне предложило кардинально упростить процедуру техосмотра за счет отказа от некоторых проверок, таких как коррозия элементов тормозной системы, способность стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки и наличие повреждений тормозных трубопроводов. Под «сокращение» также могут попасть проверки наличия в машине аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.