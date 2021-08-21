Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 11:04
11:03
Общество
Оперштаб сообщил о 21 000 новых случаев коронавируса в России
10:58
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ЧП с локомотивом в Югре
10:58
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер станет матерью во второй раз
10:56
Происшествия
100-летний пенсионер пострадал во время сильного пожара в Саратове
10:56
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного пожара в Псковской области
10:54
Происшествия
Причиной пожара в гостевом доме под Псковом стало короткое замыкание
10:49
Происшествия
Полиция задержала мужчину, задушившего девушку в московской квартире
10:49
Спорт
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ
10:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей официально разводятся
10:48
Общество
Онлайн-сервис для координации пожарных-добровольцев заработал в Марий Эл
Все новости

Минприроды озвучило порядок проведения аукциона на месторождение Кючус

  /   Обновлено: 21 августа 2021 09:51
Экономика
Минприроды озвучило порядок проведения аукциона на месторождение Кючус
pixabay.com

Москва, 21 августа. Аукцион на крупное золоторудное месторождение Кючус, находящиеся в Якутии, состоится 8 октября 2021 года, сообщило Минприроды РФ.

Срок приема заявок на участие в конкурсе — до 22 сентября. В ведомстве обратили внимание, что аукцион будет проходить со спецусловиями. Первое — с момента выхода на проектную мощность уровень золотодобычи на месторождении должен составить не менее 10 тонн в год. Второе — победитель должен до июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВт. Ее должна поставлять атомная станция малой мощности в Якутии.

«Интерес к месторождению высокий. Для нас это важно, ведь мы отвечаем за доходную часть государства, и чем выше цена, тем больше пополнится федеральный бюджет» — приводит ТАСС слова главы министерства Александра Козлова.

Золотой драгметалл является лучшим активом для выгодных инвестиций. По словам инвестора Ксении Аверс, он всегда дорожает, когда инфляция стремится вверх.

Глава горнодобывающей компании Evolution Mining Джейк Кляйн допустил, что золото вскоре станет популярнее биткоина. Оно вызывает больше доверия, к тому же падение цен помогает совершать крупные покупки, а курс криптовалюты сильно колеблется, приводит мнение эксперта «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минприроды озвучило порядок проведения аукциона на месторождение Кючус
золото якутия аукцион месторождение Кючус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru