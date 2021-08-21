Минприроды озвучило порядок проведения аукциона на месторождение Кючус

Москва, 21 августа. Аукцион на крупное золоторудное месторождение Кючус, находящиеся в Якутии, состоится 8 октября 2021 года, сообщило Минприроды РФ.

Срок приема заявок на участие в конкурсе — до 22 сентября. В ведомстве обратили внимание, что аукцион будет проходить со спецусловиями. Первое — с момента выхода на проектную мощность уровень золотодобычи на месторождении должен составить не менее 10 тонн в год. Второе — победитель должен до июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВт. Ее должна поставлять атомная станция малой мощности в Якутии.

«Интерес к месторождению высокий. Для нас это важно, ведь мы отвечаем за доходную часть государства, и чем выше цена, тем больше пополнится федеральный бюджет» — приводит ТАСС слова главы министерства Александра Козлова.

Золотой драгметалл является лучшим активом для выгодных инвестиций. По словам инвестора Ксении Аверс, он всегда дорожает, когда инфляция стремится вверх.

Глава горнодобывающей компании Evolution Mining Джейк Кляйн допустил, что золото вскоре станет популярнее биткоина. Оно вызывает больше доверия, к тому же падение цен помогает совершать крупные покупки, а курс криптовалюты сильно колеблется, приводит мнение эксперта «ФедералПресс».